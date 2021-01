La broma fallida de Poroto Cubero a Mica Viciconte mientras salía de bañarse

Fabián Cubero le hizo una broma muy pesada a su novia Mica Viciconte, pero el resultado no fue el esperado. "Una jodita que no salió del todo bien... Volveré... @micaviciconte. Diviértanse. Nunca pierdan la sonrisa", escribió el exjugador en su cuenta de Instagram junto al video.

Todo comenzó cuando Poroto colocó el celular apuntando hacia el espejo del vestidor de su casa. La lente de la cámara también permitía ver el pasillo que daba al baño de su suite. Mientras el ex jugador de Vélez se terminaba de disfrazar de monstruo con una máscara, fue descubierto por su novia, que recién terminaba de bañarse.

"¡Ay, la p... que te parió!", atinó a decir Mica cuando todavía no había entrado en plano. "¡Amor, pará! ¡Estoy en pelotas", se la escucha agregar. Una vez que llegó al vestidor y fue tomada por la cámara del celular de su pareja, se la ve envuelta en una toalla y con el pelo mojado.

"¡Ay, la p... madre, amor! Decime que no estabas filmando. Me muero...", indagó. Pero su pareja no volvió a emitir sonido. "¡Salí en pelotas!", repitió.

"¿Estabas filmando?", insistió Mica al ver que Cubero no respondía ninguna de sus preguntas. "¿Amor, ¿estás bien?", comenzó a preocuparse. El video que publicó Poroto en sus redes sociales debió ser editado y tapar con un emoji la parte trasera de Mica Viciconte que estaba en toalla.

"No soy amor", quiso seguir la broma Cubero, pero ante la preocupación de Mica –"Dale, amor, me estás asustando"– comenzó a reírse. Ella le quitó la máscara y entendió que su novio quiso asustarla cuando saliera del baño, pero no contó con que Mica saliera desnuda.