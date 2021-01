Kendall Jenner enseñó de más y acaparó todas las miradas

La modelo y empresaria estadounidense de 25 años, Kendall Jenner se ha convertido una de las figuras públicas más populares del momento y esto se debe a la popularidad que ha tenido desde el 2007 por participar en el reality show familiar "Keeping Up with the Kardashians". Gracias a su talento es una de las mujeres más seguidas en redes sociales.

La reconocida celebridad televisiva, constantemente suele acaparar miradas y reflectores al presumir su belleza, es considerada una de las artistas más influyentes en la moda, ya que siempre demuestra su buen gusto por las prendas que están en tendencia, logrando outfits totalmente cautivadores y cuenta con 149 millones de seguidores en Instagram.

Lo cierto es que, hace pocas horas Kendall Jenner compartió una fotografia en las historias de su cuenta oficial en Instagram, donde se puede apreciar que se encuentra frente al espejo, con una bata de baño traslúcida, y con una mano sostiene un cepillo de diente.

La hermana de Kim Kardashian se apoderó de las redes sociales al presumir su belleza frente a las cámaras, no cabe la menor duda de que en cualquier postal que publique luce sumamente radiante. De esta manera exótica Kendall promociona un nuevo producto “Moon”.

Recordemos que hace pocos días Jenner compartió con sus seguidores unos días de vacaciones en el país Azteca y lo hizo público a través de sus redes sociales con unas fotografías, con las cuales acaparó la atención de todos sus fieles followers al presumir su inigualable silueta con un traje de baño en color naranja, el cual hizo contraste con su tono de piel, sin duda unas imágenes que causaron impacto en redes sociales y hasta el momento acumula casi 7 millones de likes.