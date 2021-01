Claudia VIllafañe mostró su técnica para lavar los platos

La campeona de MasterChef Celebrity, Claudia Villafañe, compartió con sus seguidores un video donde dice que no todo es estar en la televisión, que llega a su hogar y la esperan los qué haceres de la casa. Todo esto, mientras lava los platos a la "vieja escuela".

"Revisando mi carrete de fotos encontré este video que nunca subí", contó Villafañe. "En casa se cocina y se lava. Acá se puede ver que todas somos amas de casa. a pesar de estar en la tele", aseguró en los comentarios.

"Señora, no todo es Flor Peña o Vero Lozano", comienza diciendo en el film la mamá de Dalma y Gianinna. "Es llegar a casa, lavar los platos que quedaron de la mañana, pasar la aspiradora y hacer todas las tareas domésticas", completó.

"¿Qué voy a hacer?", se preguntó Villafañe. "No todo es televisión", remató en el divertido video que cosechó miles de "me gusta" y centenas de comentarios. Entre ellos, Facundo Arana le comentó con corazones y Sofía Pachano le dijo que la extraña.

Al final de esta nota, el video de "La Tata".

Las sorprendentes anécdotas de Claudia

Tras consagrarse campeona de MasterChef Celebrity, Claudia Villafañe visitó el programa de Flor Peña y contó qué es lo que más le gusta de esta nueva etapa de su vida y cómo es su cotidianidad.

Florencia Peña le dijo a Claudia Villafañe unas sentidas palabras: "Yo como espectadora necesitaba que te pase esto, porque sé que te lo merecías, por toda la vida que tuviste, lo que conocemos y lo que no. Has sido una mujer tan empoderada, pero desde las sombras, ahora vos sos "La Tata" y es por lo que le diste a la gente. Te lo merecias, hacete cargo, tomalo y abrazalo".

A lo que Claudia respondió que le cuesta muchísimo: “Todo lo que hice en mi vida lo hice porque me salía. Desde que nací. Hice lo normal que hubiera hecho cualquiera en mi lugar”.

Además, señaló cuánto la emociona ir al supermercado y que la gente le pida una foto: "Cuando me dicen "Tata" y yo me doy vuelta, porque si me dicen Claudia no, porque por ahí hay otra", dijo con humildad y continuó: "Pero Tata sé que soy yo. Y que me pidan una foto con los hijos, es extraordinario".

"Ahora sos una celebrity", le dijeron pero Villafañe lo negó en seco: "¡No!" exclamó y continuó contando que "la gente no cree que voy al súper, a la tintorería, qué se yo...como cualquier ama de casa de mi estilo".