Flavio Mendoza compartió un video de su hijo y le llovieron las críticas

"Momentos únicos con mi príncipe", escribió Flavio Mendoza junto a una serie de fotografías y videos con su hijo Dionisio en un día de pileta. Sin embargo, la publicación no tuvo la recepción que esperaba por parte de sus más de un millón y medio de seguidores. Los internautas cuestionaron que el artista exhibiera a su pequeño de dos años de edad sin ropa en las redes.

"Es bonito tu bebé, pero no estoy de acuerdo que se bañe desnudo, un short está bien", escribió una de las usuarias de Instagram. "Hermoso tu bebé Flavio te felicito pero que se bañe desnudo es una falta de respeto", redactó otra de las internautas.

"Es hermoso Dio... cuidalo como el gran tesoro que es... enseñale a respetar su cuerpo y no lo expongas a desnudez ...es un niño", "Inadmisible", "No lo acostumbres a andar sin ropa", "Está bueno inculcar el pudor", son otros de los mensajes que se alcanzan a leer.

Por su parte, Flavio no salió a responder ninguna de las críticas de los usuarios en la red social. Sin embargo, si lo hizo con respecto a los recientes dichos que tuvo sobre Carmen Barbieri, quien forma parte de su espectáculo Un estreno o un velorio y se encuentra internada tras haberse contagiado de covid-19.

El coreógrafo minimizó la enfermedad de la capocómica y la trató de "grande e hipocondríaca". Lo hizo bromeando sobre el escenario del teatro pero ella no lo tomó para nada bien y llamó a su abogado para iniciar acciones legales. Por esta razón, él decidió aclarar sus dichos. "Yo dije que Carmen era hipocondríaca porque a mí de verdad nadie me dijo que estaba internada. A mí todos me dijeron que había dado positivo", señaló al aire en Intrusos.

"Me parece que en este momento querer generar animosidades o peleas no da. Cuando me enteré que estaba internada me asusté", agregó con respecto al revuelo mediático que ocasionó su broma arriba de las tablas.