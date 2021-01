El singular cambio de look de Ricky Martin que encendió la "grieta" entre sus fans

Ricky Martin generó gran repercusión en las redes sociales al mostrar su nuevo look. "When bored, bleach" (Cuando te aburras, decolora) escribió el cantante puertorriqueño en un posteo en su cuenta de Instagram junto a una selfie que muestra su barba completamente rubia.

La imagen renovada del artista generó la reacción inmediata de gran parte de sus 15 millones de seguidores. Hasta el momento la publicación ya supera los 645 mil "Me Gusta" y miles de comentarios de fans, colegas y amigos. El primero fue su marido, el pintor sirio de nacionalidad sueca Jwan Yosef, quien lanzó un corto y conciso: "Babaaaaaa", aprobando totalmente el nuevo look.

Recordemos que esta no es la primera vez que Ricky muestra sus cambios de looks a través de sus redes. El 13 de marzo de 2020, a través de un video donde llamó "brutos e ignorantes" a quienes no acataran el aislamiento como método para combatir la pandemia del coronavirus, el cantante mostró su pelo teñido de rosa, a pedido de sus hijos.

Días después, el astro boricua y su esposo volvieron a renovar sus looks y la manera en la que lo hicieron enloqueció a sus seguidores. En el video, compartido por Yosef en su cuenta de Instagram, se lo vio a Martin rapando a su esposo. "Limpieza de primavera. Aprovechando esta oportunidad para empezar de nuevo, y mirar adentro y fuera. En esto juntos", expresó el artista plástico sueco-sirio.​

Rápidamente, las redes sociales se hicieron eco del particular cambio de look.