¿Fue Claudia Villafañe? Luis Ventura recibió amenazas de muerte

Este miércoles, Ángel de Brito inició Los ángeles de la mañana dando información exclusiva sobre la polémica de la semana: habló la amiga de Claudia Villafañe que según Luis Ventura lo amenazó de muerte.

"Se pudrió todo devuelta entre Gianinna Maradona y Luis Ventura. En su momento, Ventura contó que estaba muy enojado con Claudia Villafañe puntualmente, porque había recibido una amenaza de muerte de una amiga de Claudia. Él investigó, llegó a ese celular de donde había recibido la amenaza de muerte", comenzó diciendo el conductor de LAM.

Luego, el periodista comentó que recibió un mensaje de la mujer señalada por el periodista de chimentos como la responsable de las amenazas. "Quería aclararle a alguien y las chicas me dijeron que lo haga con vos, principalmente porque hace 10 años pasó esto y sigue hablando de una amenaza que no fue de esa manera. Me ensucia a mí y a mi mamá, sin sentido", leyó de Brito.

Además, la mujer hizo referencia al término "zanjón", ya que Luis aseguró que la amenaza que recibió decía que iba a aparecer allí. "Y para que te des una idea, no sé lo que es un zanjón", expresó la mujer. Y continuó: "Estuve viendo y nadie le dice a Ventura que muestre el audio de la llamada. No dice mi nombre y apellido, porque no tiene ninguna prueba".

Finalmente, concluyó: "Yo tenía 18 años y acepto que hice una pelotudez. Y jamás amenacé a nadie de muerte y menos usé esas palabras. Le dije que no se meta más con Gianinna y Dalma y que si su problema era con Diego, que se la agarre con él. Y que deje de joder a las chicas. Lo llamé de mi teléfono y no el de mi mamá".