La inesperada confesión que hizo Belu Lucius sobre la intimidad de Santiago del Moro

El pasado lunes 18 de enero MasterChef Celebrity llegó a su final coronando a Claudia Villafañe como ganadora. Sin embargo, con el cierre del ciclo culinario comenzaron a destaparse diversas internas entre los participantes.

Así sucedió con una inesperada confesión que hizo Belu Lucius sobre un dato privado en la vida de Santiago del Moro.

En diálogo con Intrusos, la influencer no tuvo ningún problema a la hora de mandar al frente al conductor del reality. Todo comenzó cuando, aportando detalles sobre el "puertas adentro" del ciclo, la humorista le contó al panel de Jorge Rial que con Del Moro tenía un vínculo de chistes y de compinches.

"Él me chicaneaba a mí y jodíamos. También con su segundo nombre", comenzó Lucius y añadió reveladora: "Su segundo nombre es Pascual. Él me llamó Fiona, cuando me disfracé de Grinch. Era una joda" y cerró sobre el tema: "Con lo que no se vio al aire haría otro reality".

Recordemos que si bien quedó entre las finalistas, Belu no se presentó en la final de MasterChef Celebrity y esto generó gran repercusión entre los televidentes. ¿Por qué no fue?

"No fui la única que no estuvo pero mi marido al ser deportista no podía mover las vacaciones. Al irme del certamen decidimos en familia tomarnos las vacaciones desde ese día, fueron muchos meses de grabación, lo hablé con la producción y se decidió que no esté", reveló sin filtro sobre su decisión que la alejó de la gran final.