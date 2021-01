En dólares: el patrimonio que Diego Maradona le donó a Rocío Oliva

En el programa Informados de Todo (América) difundieron una lista con el detalle de las "donaciones" que Diego Maradona le hizo a Rocío Oliva. La información fue avalada por el abogado del Diez, Matías Morla. Además, figuran otras transacciones a la madre de su última novia.

Rocío Oliva luego confirmó que la información sobre las cifras es cierta y que "no es nada nuevo", "todo está en la justicia". “A mí no me sorprende y a la Justicia tampoco, porque ya lo tenían. Durante los siete años que yo he sido la mujer de Diego he recibido este dinero”, comentó.

Según Oliva, "esas donaciones son las que presentamos nosotros en el primer momento, cuando nos separamos, para hacer la compensación económica”.

La cifra asciende a U$362 mil dólares y $1.742.000 pesos. Según las fechas de las transacciones que mostraron en el programa de Horacio Cabak, la mayoría fueron realizadas en 2018 y la última es de febrero de 2020. La panelista de Polémica en el Bar confirmó esto.

Luego el periodista Gastón Recondo le preguntó si la casa de Bella Vista fue adquirida con ese dinero o fue aparte, pero Oliva se mostró cortante con sa respuesta: "No. La casa es de mi relación, durante los años que estuve con él. Yo fui su mujer y Diego quería que yo fuera independiente, pase lo que pase”.

Rocío es una de las ex parejas del astro que está peleando actualmente por parte de su herencia. Estuvo más de 6 años con Maradona y, según ella misma contó, inició un proceso judicial por una compensación económica que exigió tras separarse del Diez, a principios de este año.