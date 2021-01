El hijo de Natacha Jaitt cree que la muerte de su madre no fue natural

El 23 de febrero se cumplirán dos años de la muerte de la mediática Natacha Jaitt. Los fiscales sintetizaron en que fueron varias las razones que la llevaron a la muerte pero la familia desde el primer día exige que se investigue la hipótesis de un crimen. Hoy su hijo, Valentino Yospe, dijo que se la "arrancaron de su vida" y pidió saber la verdad.

En el video que grabó Valentino y que difundió en los medios de comunicación con la cara tapada dijo: “Hace dos años que pasó lo de mi mamá, la Justicia no hace nada, me gustaría saber qué pasa con ella, porque para mí la Justicia tenía algo en contra de ella que a mí no me gusta. Porque desde esa noche que yo no la veo más, me la arrancaron de mi vida para siempre”.

Y continuó: “No puedo pasar momentos con ella que me gustaría pasar en este momento como salir a comer con ella, pasear con ella, ir al cine a ver películas con ella, o que me haga de comer acá, en casa, con ella también. O sea, esta Justicia que tenemos no hace nada y nunca va a hacer nada. Por favor, quiero justicia por mi mamá”.

En Los Ángeles de la Mañana su tío, Ulises Jaitt, y su hermana Antonella contaron qué motivó al adoleste a exigir justicia a través de ese vide. "Valentino todo el tiempo me pregunta qué pasa con la causa de mamá que no avanza. Razona, tiene casi 15 años. Entiende todo y uno obviamente que le tenemos que ir contando", comentó el hermano de Natacha.

"No sabe qué pasó con su mamá, hay corrupción. Natacha está sufriendo violencia de género por parte de la justicia. La causa está frenada y no hay novedades", continuó reclamando. Ulises comparó la investigación de su hermana con la de Diego Maradona, que están en la misma fiscalía y dijo que el tratamiento es desigual.

Entre los detalles que brindó aseguró que no les dan lugar al pedid de exhumación del cuerpo de Natacha, que "lo pedimos porque no quisieron hacer el análisis del pelo, que podía arrojar si hubo droga o algún veneno".

Luego, Antonella (22) la hija mayor de Natacha Jaitt contó que Valentino "está muy triste". Y dijo que tuvo que ponerse en el rol de madre de su hermano, lugar que "me costó porque sentía que mi mama era la que estaba al mando".