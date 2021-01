Ventura cumplió su promesa y mostró un durísimo mensaje de Villafañe a Maradona

Desde que Diego Armando Maradona falleció las noticias entorno a él y a su círculo íntimo han copado los medios de comunicación prácticamente a diario. Uno de los que más información ha revelado ha sido Luis Ventura, lo que le generó la amenaza de las hijas de Diego de llevarlo a la Justicia por "mentiroso". Ahora mostró un chat privado entre Diego Maradona y Claudia Villafañe y dijo que es sólo uno de todos los que tiene.

Dalma y Gianinna están indignadas con Luis Ventura desde que falleció su papá. En varias oportunidades han desmentido a través de sus redes sociales información que da el periodista. Semanas atrás Dalma Maradona lo tildó de mentiroso al indicar al aire que a una de las hermanas del astro del fútbol le impidieron el ingreso al cementerio hasta que no chequearan con sus hijas si estaba permitido su ingreso.

"Es agotador tener que escuchar las mentiras que dice Luis Ventura. La pregunta es ¿miente porque le pagan para hacerlo o solo porque nos odia sin motivo aparente?", descargó la actriz. Respondiendo a ese ataque, el panelista de Fantino a la Tarde, dijo: ¿Sabés que tengo un chat donde a Maradona lo amenazan con ir a contar a sus nietos que él denunció a sus propias hijas? Lo tengo en el teléfono. Lo puedo mostrar, lo puedo subir a twitter, utilizar las redes como hace esta piba, pero no quiero hacerlo".

Aparentemente hoy sí quiso y finalmente compartió en el programa de América una captura de pantalla de lo que sería un chat entre Claudia Villafañe y su ex marido, Diego Maradona. Está fechado en el 4 de abril de 2020 y, si bien no quiso nombrar a la mamá de Dalma y Yanina, se sobre entiende que ella lo redactó.

"Quisiera saber por qué castigas tanto a Dalma con tus actitudes! No se lo merece. Ojalá algún día te des cuenta y no sea tarde!", dice el primer mensaje y luego sigue: "Si yo no le escribo a Morla en tu Face no saludas a Dal y hoy lo primero que aparece es Jana, no tenés vergüenza!". "Voy a hacer que tu abogado Leguizamón vaya a la tele a contar toda la verdad de Jana ante el juez", finalizó.