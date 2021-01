Poco a la imaginación: Greeicy Rendón enseña sus atributos y levanta suspiros en redes sociales

La actriz y cantante de 28 años, Greeicy Rendón ha logrado escalar posición dentro de la industria, pues gracias a su talento y simpatía a movilizar grandes masas, convirtiéndose en una de las artistas colombianas más influyentes del momento, sus temas se encuentra dominando la lista de los temas más escuchados.

Además de su gran talento en la música, Greeicy posee una belleza inigualable y a menudo presume de ella a través de sus redes sociales. Cabe destacar que es una excelente bailarina y frecuentemente realiza algunos Tik Tok que rápidamente se vuelven virales.

Lo cierto es que, Greeicy paralizó las comunidades virtuales, al compartir hace algunos días un video en Instagram donde se puede apreciar que se encuentra en la playa y realiza deportes sobre una patineta de una rueda, y de una forma cautivadora bailó al ritmo de su tema “Cuando te vi”

La novia de Mike Bahía acompañó su publicación con el siguiente mensaje: “Me la sabrosié hasta que ya 🌴”, una vez más la caleña demostró sus habilidades en el baile y dejó a todos sus fans sin palabras al presumir su tonificada Silueta con un diminuto bikini.

Este material audiovisual causó la reacción entre sus fieles followers, quienes rápidamente llenaron al artista de elogios entre los cuales destacan: “No jodaaaaaaaa . Todo lo haces bien. Hasta montada en ese cacharro . No me retes jajajjajajajaja”, “Yo haciendo equilibrio como si estuviera ahí montado 😬😪🤭”, “Queremos agradecerte por este regalo tan bonito, mágico. Esta canción es maravillosa. Gracias de verdad ❤️”, "Todos estamos enamorados de esta canción", "Esta canción de verdad es adictiva", "Quiero una de esas, donde se consiguen? 🛹", "Me estremecí obviamente mamacitaaa Diosa súper sayayin te amo😍😍"