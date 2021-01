Jennifer Lopez cruzó duramente a una seguidora: "No tengo..."

Jennifer Lopez disparó contra una seguidora al no poder tolerar un duro mensaje que recibió en las redes sociales. La cantante de 51 años compartió una rutina de belleza que generó muchas repercusiones. El comentario de una mujer en particular despertó en la artista la necesidad de aclarar los tantos.

"Miren esta belleza. Me acabo de quitar la máscara y honestamente no puedo ver una línea en mi cara. Está brillante, hermosa, apretada y deliciosa", comentó JLO con orgullo y fue entonces que una seguidora escribió: "¿Puedo mencionar que las cejas y la frente no se mueven en absoluto cuando hablás o intentás expresarte? Definitivamente tenés botox... y mucho."

Rápidamente fue la mismísima Jennifer quien salió al cruce: "Es sólo mi cara. Nunca he hecho ningún botox o inyectables o cirugía. Te doy un consejo: tratá de ser más positiva y amable con lo demás. No pierdas tu tiempo tratando de derribar a otros y eso te mantendrá joven y hermosa también".

Recordemos que esta no es la primera vez que la artista es señalada por la posibilidad de que haya recurrido a cirugías, en cada ocasión que puede JLO asegura que su estado tan saludable y jovial se debe a una rutina sana. "Todo se reduce a dormir, protector solar, suplementos, sueros y llevar un estilo de vida saludable", reveló más de una vez.