Tristísimo: el angustiante momento que está viviendo Ailén Bechara

Este domingo, a través de sus historias de Instagram, la modelo y conductora de televisión Ailén Bechara compartió con sus más de dos millones de seguidores la noticia: tiene coronavirus. "Quería contarles que tengo covid-19, estoy atravesando los últimos días", señaló frente a la cámara.

"Síntomas tuve muy pocos gracias a Dios. Solo resfriado, toda congestionada, dolores de cabeza todos los días. Ayer me fui a acostar sin gusto y hoy, definitivamente, no tengo olfato. Pero bueno, dentro de todo nada grave. Así que les pido que se cuiden, por favor. Yo me cuidé mucho y, sin embargo, me contagié", agregó.

A continuación compartió otro video donde expresó lo que más la angustia en este momento: no poder estar en contacto con su pequeño Fran de dos años de edad. "Extraño mucho a mi hijo, no puedo dormir con él, no lo puedo tocar, no lo puedo besar, lo veo jugar de lejos. Así que cuídense por favor", indicó.

En diálogo con Teleshow, contó lo difícil que fue para ella la primera noche que estuvo que estar lejos del pequeño que tiene junto al empresario y representante de futbolistas Agustín Jiménez. "El nene es muy chiquito, no entiende, así que pide por mí", expresó.

"Ahora medio que ya se acostumbró, pero la primera noche que dormí sin él escuchaba cómo lloraba. Igual, no queda otra y tengo que estar aislada. Está a cargo del padre y de una mujer que me ayuda, que es como mi mamá y está al pie del cañón”, detalló.