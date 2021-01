La gran ganadora: Claudia Villafañe agradeció al cielo y recordó a Diego Maradona

Después de un largo silencio y tanda en medio, finalmente el jurado de MasterChef compuesto por Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular, anunció que "La Tata" era la primera campeona de esta edición celebrity. Con emoción, Claudia Villafañe recordó a "quienes no pudieron estar" y entre ellos mencionó a Diego Maradona.

"Fue el silencio más largo", reconoció Analía Franchín, quien tenía "los ojos clavados en mi hijo", al momento del anuncio. "Dale loco, decilo, dejá de pensar", exclamó nerviosa.

Tras unos segundos, quizás minutos, que parecían horas, Martitegui anunció que la ganadora era "La Tata". Inmediatamente el conductor de MasterChef, Santiago del Moro, gritó: "¡Claudia Villafañe!".

Mientras la flamante ganadora alzó los brazos, miró hacia arriba (como al cielo) y volvió la mirada a sus hijas, que celebraban detrás del jurado. Todos allí tuvimos la sensación de que era un gesto a Diego Maradona y luego Claudia lo confirmó.

Villafañe contó que tiene la costumbre de "agradecer para arriba, a todos los que están allá, que sé que me ayudaron para que yo esté hoy acá", dijo emocionada.

Luego Claudia fue más explícita aún: "Me falta gente que me gustaría que esté acá y no puede". Y detalló: "empezando por mi nieto, que se fue a ver a su papá; Roma, que su papá no quiere que la vean en televisión; mi mamá, que no está bien de salud...el papá de mis hijas (Diego Maradona), que no está". Rompió en lágrimas de emoción.

Luego "La Tata" se abrazó con sus hijas, Dalma y Gianinna Maradona, quienes celebraron entre saltos, besos y una gran emoción junto a su mamá, Claudia Villafañe, la gran campeona de MasterChef Celebrity