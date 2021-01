¡Explotó! Cansada de las críticas, Araceli González se descargó en las redes

Araceli González, al igual que muchas famosas argentinas, se encuentra muy activa en las redes sociales. Diariamente comparte contenido con sus más de un millón de seguidores en Instagram y cada vez que lo hace, genera un gran revuelo. Los comentarios en sus publicaciones se multiplican en cuestión de milésimas de segundos y muchos de ellos, a veces, no son muy positivos.

Cada vez que utiliza filtros en sus videos o comparte clips de TikTok, las usuarias la cuestionan por su edad. Ahora, cansada de las críticas decidió realizar un descargo y ponerle un freno a los que la juzgan sin piedad. "¿No estás grande ya para usar esas cosas?", le consulta más de una de las internautas.

Indignada, se paró frente a la cámara y grabó un mensaje para todos aquellos que la señalan con el dedo. "Hay un tema del que quiero hablar, y voy a poner un stop. No puedo creer la poca amorosidad de la gente en las redes", comenzó su discurso.

"Vengo viendo que generalmente son las mujeres las que te escriben: 'Ay, te pones filtros porque estas vieja; 'ay, esto se lo ponen chicas de 15'; 'se nota que te querés hacer la nena", agregó. "¿Por qué vas a limitar la vida del otro o lo que quiere hacer? El filtro es gratuito; ya es demodé hablar del Photoshop o de los filtros. Y también se lo pueden poner mujeres como yo, de más de 50", señaló.

"Yo no me quiero hacer la nena, pero igual lo fuese, tengo buena vibra para vos y para el resto de las personas", continuó. "Chicas, a ponerle un poco de onda. Igual escriban lo que quieran; solo que no saben lo aburrido que es leer esos comentarios. La edad no es un límite y lo voy a seguir haciendo, así que, ¡buena semana y buena vibra!", concluyó.