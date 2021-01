Deporte extremo: La ex de Maluma paralizó las redes con una elocuente publicación

Durante los últimos meses Natalia Barulich se ha convertido en el foco de diversas noticias, pues esto se debe a que la modelo y bailarina ha mantenido su vida profesional muy activa, logrando grandes avances en su carrera, durante los últimos días ha tenido una larga estadía en Dubai, donde se le ha visto disfrutando de este hermoso paisaje.

La carrera de Barulich se ha visto potenciada luego de haber tenido una relación sentimental con el cantante colombiano Maluma, desde allí se ha dado conocer en diferentes medios, a pesar de que posee una inigualable belleza y es sumamente profesional, no cabe duda que su popularidad incrementó desde ese momento.

Actualmente Natalia cuenta con 3.6 millones de followers en su cuenta oficial en Instagram, esto se debe a que a menudo comparte imágenes y vídeos muy elocuentes, donde deja al descubierto todos sus encantos, acaparando la atención de diversos medios de comunicación.

Recientemente la modelo croata compartió un video en redes sociales donde se encuentra disfrutando de la nieve en un establecimiento en Dubai, sin duda ha disfrutado mucho su estadía en este país, ya que hace algunos días se le vio disfrutando del desierto mientras cabalgaba en un camello.

La diversión continúa pues hace pocas horas Natalia Barulich compasión su cuenta oficial en Instagram dos videos, donde se puede apreciar que está realizando un deporte extremo demostrando así que le gusta asumir nuevos retos y salir de la cotidianidad.

“Realmente solo tengo dos estados de ánimo: Diapositiva 1: af dramático 😅Diapositiva 2: me encanta 🤪”, este fue el mensaje con el que Natalia acompañó su más reciente posteo, en el video se puede apreciar la emoción que la modelo transmitía al realizar este deporte extremo.

Natalia por su elocuente publicación recibió una lluvia de comentarios entre los cuales destacan: "Me encanta”, “¡¡Eres tan atrevido, me he reído tanto con el # 1 !! ❤️🙌🙌”