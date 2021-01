Hay un capítulo de Sex and the City que no deberías perderte y es este

Sex and the City se convirtió en un fenómeno mundial, no solo por situarse en la emblemática ciudad de Nueva York (descubre un tour "a lo Sex and the City" inspirado en las paradas obligatorias de los personajes), sino por romper estereotipos y tabúes sexuales. Pese a su época, fue una serie avanzada y el capítulo 17 de la segunda temporada lo confirma.

Se trata de "Chicas de veintitantos contra mujeres de treintaitantos", en el que se compara la edad de las mujeres y se hace hincapié en la presión patriarcal: para la sociedad las mujeres empiezan a "marchitarse" a partir de los 30 años si no tienen un hombre al lado. Por lo cual ser soltera después de esa edad genera una cierta tristeza al no cumplir los estándares impuestos.

Sex and the City toma esto y lo expone en sus protagonistas. Carrie (Sarah Jessica Paker), Samantha (Kim Cattrall), Charlotte (Kristin Davis) y Miranda (Cynthia Nixon) viajan a Los Hamptons, una zona ubicada en el sector este de Long Island en el estado de Nueva York.

Allí, Charlotte conoce a Greg, un chico de 26 años y ella le dice que tiene la misma edad, por lo cual empieza a comportarse como veinteañera. Si bien terminan juntos, él después la abandona. Samantha despide a Nina, su asistente de 25 años, porque empieza a robarle clientes.

En el caso de Carrie, conoce a una becaria de 25 años que está reservando su virginidad para su matrimonio y su edad coincide con la de la nueva novia de Mr. Big, con quien vuelve a encontrarse después de un tiempo.

Este capítulo es uno de los mejores de la serie, ya que muestra las consecuencias de las presiones que se les imponen a las mujeres. Las escenas intentan reivindicar a las mujeres de más de 30 años y demostrar que cada etapa de la vida tiene sus beneficios.

La vuelta de Sex and the City

La serie que se transmitió desde 1998 a 2004 por HBO, volverá a la pantalla chica con 10 capítulos, pero aún no se sabe la fecha de estreno. La nueva temporada se llamara "And just like that" y se transmitirá por la plataforma por streaming HBO Max.

Kim Cattrall negó su participación en esta secuela, por lo que Samanta Jones no aparecerá en ningún capítulo. Al parecer nunca superó sus diferencias con Sarah Jessica Parker y se mostró reticente a volver al elenco.

"Me divertí mucho en su momento y me encantaba y era muy emocionante explorar nuevo territorio, que es lo que creo que hicimos", dijo la actriz en una entrevista para el podcast Women’s Prize for Fiction.