¡Confesó todo! Kim Cattrall le dice adiós a Samantha Jones y revela las internas de Sex and the City

Sex and The City volverá a la pantalla chica luego de 17 años, pero no será igual que en sus inicios, ya que Samantha Jones, interpretada por Kim Cattrall, no será parte de la historia que fanatizó a miles de personas en todo el mundo.

El regreso de Carrie, Samanta, Charlotte y Miranda comenzó como un rumor en los últimos meses y se oficializó hace pocos días. Lo único que estaba en duda era la participación de Cattrall, que finalmente anunció lo que sus fanáticos no querían escuchar.



"Me divertí mucho en su momento y me encantaba y era muy emocionante explorar nuevo territorio, que es lo que creo que hicimos", dijo la actriz en una entrevista para el podcast Women’s Prize for Fiction.

Y siguió: "Siempre sientes cierta vergüenza cuando renuncias a algo así, aunque sea la única opción, pero tienes que superarlo y pasar página". Uno de los motivos por los cuales no formará parte del elenco es por su mala la relación la protagonista Sarah Jessica Parker, que interpreta a Carrie.

Pese al pedido de sus fans para que vuelva la serie con el elenco original, Kim Cattrall está firme en su decisión: "No sería capaz de hacerle justicia a un proyecto que en realidad no me interesa".





La mala relación entre Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall

En Sex and the City, Carrie y Samantha son grandes amigas que comparten sus buenos y malos momentos, y están una para la otra en las situaciones difíciles. Pero la relación entre Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall está lejos de ser parecida a la ficción.

Cuando terminó la serie se conoció que eran tan cotidianas las peleas entre ambas que desgastaron la relación laboral al punto que Cattrall no quiere ser parte de la nueva entrega que se transmitirá por HBO Max.





Los roces comenzaron cuando Parker obtuvo el título de productora ejecutiva de la serie en la segunda temporada, lo que marcó una diferencia en el dinero que cobraba ella con el resto del elenco. Esto fue criticado por Cattral en público, lo que no le cayó bien a su colega.

En la alfombra roja de los premios Emmy en 2004, desmintió a Sarah Jessica Parker quien aseguró que todas eran amigas: "¿Somos mejores amigas? No, somos actrices profesionales y tenemos nuestras propias vidas separadas las unas de las otras".

Pero su enemistad quedó en evidencia en 2018 con la muerte del hermano de Kim Cattrall. En ese entonces, Parker le escribió un sentido mensaje en una publicación Instagram dándole sus condolencias, las cuales su colega las tomó a mal y expuso que se "aprovechaba de una tragedia familiar".