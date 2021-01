Es oficial: Sex and the City vuelve con una nueva temporada, pero de forma incompleta

"Sex and the City" regresará a la televisión con una serie de HBO Max que contará con los papeles protagónicos de Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw), Cynthia Nixon (Miranda Hobbes) y Kristin Davis (Charlotte York) pero en la que lamentablemente no volverá para representar su papel Kim Cattrall (Samantha Jones).

"And Just Like That..." es el título de esta nueva aventura televisiva de "Sex and the City" cuya principal novedad respecto a la serie original será la ausencia de Kim Cattrall, que interpretaba a Samantha pero que no aparecerá en estos nuevos episodios.

Aunque no ha habido una explicación formal de HBO Max sobre el por qué de esta vuelta sin un personaje central, es muy posible que la no participación de Kim Cattrall se deba al enfrentamiento público que mantiene desde hace años con Sarah Jessica Parker.

Tras haber sido anunciado a través de sus cuentas de Instagram previamente por las protagonistas, la plataforma digital detalló hoy en un comunicado que "And Just Like That..." explorará "la incluso aún más complicada realidad de la vida y la amistad" de Carrie, Miranda y Charlotte, habiendo todas ellas superado la barrera de los 50 años.

En la publicación realizada en la cuenta de Instagram de Sarah Jessica Parker, el adelanto de la próxima temporada fue acompañado por un mensaje que rezaba lo siguiente: "No pude evitar preguntarme ... ¿dónde están ahora?".

"Crecí con estos personajes y estoy deseando ver cómo su historia ha evolucionado en este nuevo episodio, con honestidad, emotividad, humor y su amada ciudad que siempre las ha definido", dijo hoy Sarah Aubrey, jefa de contenido original de HBO Max.