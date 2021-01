Tour a lo "Sex and the City": 10 paradas obligatorias en Nueva York

La relación entre “Sex and the City” y Nueva York es tan mágica como indescriptible. De hecho, el mismo nombre de la serie indica la importancia que tiene esta ciudad en la vida del grupo de amigas encabezada por Sarah Jessica Parker. Para sus fanáticas, en esta ocasión compartimos un tour con 10 paradas obligatorias que no deberías perderte por nada del mundo.

De por sí, la ciudad de Nueva York tiene su encanto y no necesita de muchas excusas para planificar un viaje y visitarla. Con su estilo arquitectónico tan propio, su riqueza cultural y la magia que se respira en cada una de las calles, es sin duda uno de los destinos más fascinantes de todo el mundo.

Si a esto se le suma el fanatismo por “Sex and the City”, el fenómeno es aún mayor. En otras palabras, se trata de revivir algunos de los momentos más encantadores de esta historia mediante la visita de casas, bares, hoteles y otros puntos de Nueva York que aparecen en la serie y en las películas.

Tour de “Sex and the City”: 10 lugares que no deberías perderte

1. 66 Perry Street, en Greenwich Village.

Una de las paradas imprescindibles, ya que se trata de la casa donde vive Carrie Bradshaw, el personaje que interpreta Sarah Jessica Parker.

2. “Magnolia Bakery”, en 401 Bleecher Street.

Ideal para quienes amen la panadería. Además de recordar la famosa escena de Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) y los pasteles, en esta parada podrían disfrutar de una deliciosa comida dulce.





3. “Louis K. Meisel Gallery”, en 141 Price Street.

Es la famosa galería de arte en la que trabaja Charlotte York, el personaje de la actriz Kristin Davis.

4. “Joe’s Pub”, en 425 Lafayette Street (East Village).

Se trata de un excelente lugar para tomar algo y disfrutar de un hermoso momento en Nueva York. En la serie, es el sitio en el cual Carry y Mr. Big (Chris Noth) encuentran al jazzista Ray King.

5. 300 Gansevoort Street.

Otro de los puntos del tour que no deberías perderte, ya que aquí se encuentra la casa donde vive Samantha Jones (Kim Cattrall).

6. “The Pleasure Chest”, en 156 7th Avenue South.

En esta ubicación se encuentra el sex shop donde Carrie, Miranda y Charlotte compran sus juguetes sexuales.

7. Jefferson Market Library and Garden, en la esquina de 6th Avenue y 10th Street.

Es el hermoso parque en el que se casan Miranda y Steve Brady (David Eigenberg).

8. “Columbus Circle Fountain”, en la intersección de 8th Avenue y el sur y oeste de Central Park.

Es uno de los puntos de circulación más fascinantes de Nueva York. En la serie, allí es donde se separan Carrie y Aidan Shaw (John Corbett).

9. “Jimmy Choo”, en 645 5th Avenue.

Es una de las tiendas en las que Carrie elige comprar sus zapatos.

10. 700 Park Avenue.



Para finalizar, otro de los destinos que no deberían faltar en el tour para amantes de "Sex and the City": el departamento donde vive Charlotte.

¿Ya te dieron muchas ganas de planificar un viaje con tus mejores amigas? Como consejo extra, te sugerimos que eches un vistazo al libro "Chicas en New York" de la autora Andy Clar, en el que encontrarás un directorio de espectaculares bares, discotecas y lugares especiales de la ciudad y sus alrededores para visitar.