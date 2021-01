En una definición apasionante, Cachete Sierra se consagró campeón del Cantando 2020

Agustín Cachete Sierra e Inbal Comedi se consagraron como campeones del Cantando 2020. La pareja se impuso con el 52.3 % de los votos a Ángela Leiva y Brian Lanzelotta, quienes habían cosechado más puntaje en la pista. Como había ocurrido en la semifinal, el voto del público fue determinante.

El primer enfrentamiento fue con (I Can't Get No) Satisfaction, de The Rolling Stones, por parte de Cachete, y una versión en español de All By Myself a cargo de los cantantes de cumbia. El punto fue para Brian y Ángela por decisión unánime del jurado.

La pareja que luego se consagraría campeona siguió con Vamos las bandas, de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, mientras que los artistas provenientes de la movida tropical hicieron Una estúpida más, de Pimpinela. Fue 3-1 a favor de Leiva y Lanzelotta, ya que Moria votó por el ex Casi Ángeles.

La tercera batalla resultó en un empate, por lo que fue un punto para cada uno. Sierra y Comedi cantaron La última lágrima, de Memphis La Blusera, y Brian y Ángela presentaron I Will Always Love You, de Whitney Houston. En esa oportunidad, Mediavilla fue muy crítico y señaló que las dos parejas tuvieron un mal desempeño.

El último duelo nuevamente fue ganado por la pareja número dos por 3 a 1. En esa ocasión interpretaron Corazón partío, de Alejandro Sanz, mientras que sus contrincantes cantaron Rock del gato, de Ratones Paranoicos.

"Gracias a todos por este maravilloso @cantando2020 que nos permitió darle trabajo a tanta gente en plena pandemia y entretener a muchísimos otros que nos siguieron en vivo todas las noches", expresó Marcelo Tinelli, que volverá a la televisión este 2021 con Showmatch por la pantalla de El Trece.