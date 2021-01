La inesperada confesión vocacional de Rocío Oliva: "Me gustaría ser..."

Jey Mammon continúa con el éxito de su nuevo programa por la pantalla de América. En este sentido, sigue recibiendo cada noche a grandes invitados y ahora le tocó el turno a Rocío Oliva.

Anoche, el conductor y humorista le sacó picantes confesiones a la ex de Diego Maradona. Sobre lo que significó su relación con el Diez, la rubia contó: "Estuve 7 años con Diego, que serían 30 con la intensidad que hubo. Tengo muchísimos recuerdos lindos con Diego. Esa parte de jugar el fútbol y compartir la misma pasión, ir a ver partidos o viajar a algún lugar del mundo por el fútbol".

Luego, Estelita le consultó dónde se encontraba cuando se enteró de la trágica noticia de su muerte: "Estaba en el programa de Flor Peña, y en un corte me dicen que Diego se descompensó y que estaba mal. Pero para mí Diego era todo poderoso, que salía siempre de todas y nunca pensé que iba a pasar eso. Todavía no lo creo", recordó Oliva.

En cuanto a su incursión en los medios, donde hoy es parte del programa Polémica en el bar, señaló: "Hoy me considero periodista y me divierto mucho en Polémica". Y finalmente reveló: "A mi gusta la actuación y ver novelas, me gustaría ser actriz y que me llamen para una ficción".