La familia Montaner atraviesa un difícil momento por el estado de salud de Mau

El cantante Mauricio Montaner, hijo del famosísimo Ricardo Montaner, mejor conocido en el mundo artístico como Mau, forma parte de la agrupación musical Mau y Ricky donde canta junto a su hermano, una dupla que ha logrado una carrera sólida y hoy en día sus temas se encuentran entre los más escuchados del momento.

Lo cierto es que, Mau Montaner compartió a través de la cuenta oficial de la agrupación en Instagram una imagen donde no tiene muy buen semblante y les anunció a todos sus fans que dio positivo al Covid-19 y que se encuentra en aislamientos en su casa.

“Los amo... se que he estado perdido, perdonen. Hace un par de días salí positivo al COVID y aunque me siento muy bien he estado encerrado en mi casa descansando y cuidándome en cuarentena. He tenido muy pocos síntomas gracias a Dios, pero quería contarles pa que supieran que estoy bien! Los pienso full y doy gracias a Dios a diario por ustedes. -m”, este fue el mensaje con el que Mau acompañó su reciente posteo.

La familia Montaner está atravesando un difícil momento, pues recordemos que al inicio de la pandemia el cantante Ricardo Montaner compartió con todos sus seguidores el lamentable fallecimiento de Carlos, quien era un primo que residía en España, luego durante el pasado mes de noviembre compartió con todos sus seguidores que un familiar cercano estaba luchando contra el virus, pero hace pocas semanas la familia dio a conocer la trágica noticia de la muerte de Rupert, un aliado de la familia desde hace 30 años.

Actualmente la familia Montaner vuelve a estar en angustias, debido al estado de salud de Mau, hasta los momentos la situación se ha podido manejar desde casa, cumpliendo con todos los tratamientos y el aislamiento indicados por los médicos. El cantante ha recibido una lluvia de mensajes por parte de todos sus fans, quienes se encuentran muy al pendiente de su estado de salud y le han deseado lo mejor para que se recupere pronto y vuelva para cautivar a todos con su alegría y talento musical.