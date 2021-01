Después del escándalo: Yanina Latorre feliz con una visita en Miami

Yanina Latorre protagonizó un escándalo esta semana, luego de que filmara a su mamá poniéndose la vacuna de Pfizer en Miami, donde pasan sus vacaciones. Se desató la polémica a partir de allí por los argentinos que estaban haciendo "turismo vacunatorio" e inoculándose gratis. Hoy, parece que la paz llegó finalmente a la familia Latorre y Yanina se mostró feliz de nuevo en sus redes.

Yanina Latorre tuvo que salir a dar explicaciones tras haber vacunado a su madre y se amparó en que lo hizo "porque es legal, como lo hizo Ana Rosenfeld, que es abogada y no es tonta". "Esto es primer mundo, acá te respetan. El turno sí es difícil, estuve 5 horas en la computadora para conseguirlo. No tengo ningún contacto, fue una amiga mía que vive acá y me dio el consejo", siguió detallando.

Sin embargo, según información que llegaba de la prensa de Florida, en Miami sí había causado indignación entre la población esta actitud de Yanina, que fue similar a la que tuvieron otros argentinos. Lo que sucede es que la vacuna es gratuita y por lo tanto los ciudadanos consideran que no es justo ese régimen "libre" para cualquiera que no viva en el país.

Lo cierto es que la polémica parece haber quedado atrás y hoy Yanina Latorre compartió con sus seguidores otra noticia que la pone feliz: "Llego latower!" publicó en su cuenta de Instagram. Un mensaje que iba seguido de un corazón y en la foto:

Es que su marido, el ex futbolista y comentarista Diego Latorre, comenzó sus vacaciones luego del fracaso de River y de Boca en las semifinales de la Copa Libertadores. Ante esto, decidió viajar a Florida donde lo esperaba su esposa, sus dos hijos, Lola y Dieguito, su yerno (el novio de Lola) Jerónimo y su suegra, Dora Caamaño.

¿Reinará la paz en los Latorre?