Sin nada a la imaginación: el video de Jennifer Lopez que voló la red

La cantante y bailarina estadounidense de 51 años, Jennifer Lopez, es una de las celebridades más talentosas y poderosas del planeta. La también actriz cuenta con varios grandes proyectos en su carrera artística y en su rol de empresaria en este 2021.

Hace unas horas, Jennifer publicó un video en su cuenta oficial de Instagram que desató todos los suspiros de sus millones de seguidores. En la misma se puede ver a la “Diva del Bronx” desplegando toda su belleza con alas de ángel y sus labios pintados de rojo.

“Y amaba a un chico incluso más de lo que se amaba a sí misma ... 🧚🏽‍♂️ Estoy tan emocionado de que veas el video oficial de #InTheMorning ☀️☀️ Está lleno de simbolismo sobre una relación oscura unilateral y la comprensión de que tú no puedes cambiar a nadie más ... solo puedes cambiarte a ti mismo !!! Haga crecer sus propias alas y aléjese de cualquier persona o cosa que no valore realmente todo lo que tiene para ofrecer. 💚💙🧡💜

#loveyourselffirst #saveyourself #keepevolving #keepgrowing #neversettleforlessthanyoumereve #tattoo #linkinbio on@TRILLER exclusivamente las próximas 48 horas @jlobeauty” fue el texto que eligió Jennifer López para acompañar su videoclip.

“Esto es todo lo que he aprendido de ti y estoy muy inspirado por todo lo que defiendes y todo lo que me has enseñado. ❤️❤️”,

“¡¡¡Gracias por esta obra maestra Jen !!! Lo amamos” y “La broma es una lástima, pero lamentablemente es una broma jeje BTW KOMEN HI DONG DIPOSTINGAN W” son algunos de los miles de comentarios que recibió López para acompañar su pic en la red de la camarita.

Esta publicación que tiene como única protagonista a la pareja de Alex Rodríguez se llenó velozmente de reproducciones superando la barrera de 1.1 millones en tan solo unas horas.