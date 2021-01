En medio del revuelo, el mensaje de Yanina Latorre al alcalde de Miami

En los últimos días, Yanina Latorre fue duramente criticada por haber llevado a su madre a Miami a que la vacunaran contra el coronavirus. "DORA VACUNADA. Fue emocionante!!!! Le salvamos la vida!!!!!!! Gracias por ayudarme @crumbsandcrumbles @micabaredes", escribió la panelista de LAM junto a dos videos en su cuenta de Instagram donde se veía el gran momento. Lo que nunca creyó es que su publicación generaría tanto revuelo mediático. La noticia no sólo impactó en los medios de comunicación de Argentina, sino también en los de Estados Unidos.

Para su sorpresa, el canal Telemundo 51 presentó un informe sobre cómo se agotan rápidamente los turnos para la vacunación contra el virus y donde explicaron que no son los residentes quienes pueden acceder a ellos, sino los turistas. Allí la tomaron como ejemplo a ella.

El caso alcanzó semejante notoriedad que hasta el alcalde de Miami le envió un audio al periodista Daniel Ambrosino hablando del caso puntual de la mediática. "Yo estoy completamente en contra de turistas o extranjeros viniendo a vacunarse aquí, en la ciudad de Miami. Desafortunadamente, la ciudad no está administrando ninguna vacuna en este momento, ni tenemos vacuna", expresó Francis Suárez.

A pesar de que se encuentra de vacaciones, Latorre está pendiente de lo que ocurre en nuestro país y por ello, debido a todo lo que se dijo sobre ella en los últimos días decidió hacer un pequeño descargo a través de sus historias de Instagram. "Cómo se nota que no tienen un sorongo de qué hablar, y están todos los programas y canales en Buenos Aires hablando de mí. ¡Agradezcan muñecos, les di tema a todos! ¡Estaban al p***, aburridos!”, expresó frente a la cámara.

"¿Por qué no hablan de la vacuna rusa? Que nos les van a dar la segunda dosis. Y parece que sin segunda dosis no es efectiva. La única que es efectiva sin segunda dosis es la de Pfizer y la otra. ¡Hablen de eso! Del quilombo, de que ahí no vacunan a nadie", agregó.

"A los periodistas de acá de Telemundo que entendieron mal los perdono porque no me conocen, cuando lo hagan me van a amar. Si alguno de los que me ve tiene contacto con el alcalde de Miami me encantaría hablar con él. Que me hable, o si me pasan un contacto lo llamo y les explico todo. Y el alcalde me va a entender y amar porque él también un día vino acá", cerró.