Tras su renuncia al Cantando, Jay Mammon disparó contra el jurado

Luego de ausentarse por varias galas, Jay Mammon apareció en la pantalla de eltrece y explicó los motivos de su renuncia al Cantando 2020 al aire. El humorista se bajó del ciclo por la delicada salud de su padre y se mostró agradecido y remarcó en vivo que tanto su coach como su compañera en la pista "fueron dos de las cosas más lindas de su año". Su lugar en el certamen lo tomó Patricio Arellano, quien ya había estado en la pista junto a Laura Novoa y había renunciado.

Ahora, en una entrevista radial no se calló nada, habló sobre su participación en el programa y disparó contra el jurado. “Me di cuenta de que no te evalúan cómo cantás y fue tarde”, señaló al aire en La Once Diez.

"En el Cantando me pasó que cuando me tiraban que desafinaba, hubo un par de programas que engrané feo y después me di cuenta cómo era el juego del Cantando", señaló sobre las devoluciones de Nacha Guevara, Karina La Princesita, Oscar Mediavilla y Moria Casán.

"Es un juego, no es que te evalúan cómo cantás y cuando le encontré la vuelta, ya era tarde. Me hubiera gustado seguir algo más. Lo que pasa que andá a explicárselo a La Bomba eso", indicó sobre los fuertes cruce que la cantante tiene al aire.

“Si bien hay alguien que puede cantar mejor o peor, Gladys tiene una trayectoria, y debe ser jodido que le digan que desafina. Por más que uno diga que no le molesta, el ego lo tenemos todos”, cerró el humorista que hoy se encuentra a la cabeza de Los Mammones por la pantalla de América TV.