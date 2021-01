Frente al espejo: Charlotte Caniggia dejó atónitos a todos con su look

Charlotte Caniggia no para de cautivar con el contenido que comparte en sus redes sociales. Es, sin lugar a dudas, una de las jóvenes argentinas más hermosa y también, que mayor revuelo causa cuando sube nuevo material a Instagram. Allí, sus dos millones y medio de seguidores enloquecen cuando da señales de vida y llenan sus publicaciones de likes y halagos.

Sus desopilantes comentarios y su extravagante estilo a la hora de vestirse la hicieron ganarse un importante lugar en el corazón de los argentinos. Su salto a la fama fue de la mano de Marcelo Tinelli en la pista de baile más vista de la televisión argentina. Los divertidos ida y vuelta que mantenía con el conductor del ciclo hicieron estallar en risas a más de uno de los televidentes.

Si hay algo por lo que se la caracteriza es por no tener filtro a la hora de decir lo que piensa. Charlotte es espontánea, fresca y natural delante de las cámaras. No por nada sus fanáticos la adoran. Cada vez que sale al aire lleva alegría a millones de hogares y no hay quien pueda pasar desapercibida su hermosa figura.

Este sábado fue el cumpleaños de su papá, el exfutbolista Claudio Paul Caniggia, y para sorpresa de todos, a pesar de que es muy activa en las redes, la morocha no le dedicó ningún saludo. Es sabido que luego del gran revuelo mediático que generó el divorcio de sus padres, ella se inclinó a favor de su mamá. Sin embargo, nadie esperaba que tuviera tal actitud con su progenitor el día de su natalicio.

En las últimas horas, Charlotte llamó la atención de todos con un divertido baile frente al espejo con un particular look. La mediática de 27 años de edad posó con una bata de plumas verdes y una toalla en su cabeza como si recién saliera de la ducha. Más de uno quedó boquiabierto al verla.