El impactante mensaje que recibió Flor de la V a minutos de su debut teatral

Después de mucho esperar, Flor de la V al fin pudo estrenar Tres empanadas, el espectáculo que protagoniza junto a Flavio Mendoza y Juan Pablo Geretto en el Teatro Luxor. Antes de salir a escena recibió un mensaje en su celular que la conmovió hasta las lágrimas. Isabella y Paul, los hijos que tiene junto a Pablo Goycochea, la sorprendieron con unas tiernas palabras.

En diálogo con La Once Diez, la vedette y actriz habló sobre el hermoso gesto que tuvieron los pequeños minutos antes del debut. "Antes de salir a escena, me mandaron un mensaje mis hijos y no sabés lo que fue. Fue un mensaje de una sabiduría, de una madurez. Me dijeron que yo siempre hago las cosas bien, que me quede tranquila que soy la mejor del mundo. Y que tenga confianza en mí porque todo lo que hago, lo hago bien", indicó al aire.

"Lo guardé, lo grabé y lo tengo guardado en un lugar muy especial porque era lo que necesitaba. No sabés cómo salí al escenario después de eso. Fue magia", agregó. "Ellos constantemente me están enseñando algo, nos están educando y yo aprendo mucho. Fue una de las mejores cosas que me sucedieron en la vida la maternidad, no la cambio por absolutamente nada", indicó.

"No sabés lo que fue el reencuentro cuando nos vimos. Nosotros hicimos base en Mar del Plata y yo viajo martes y miércoles a Carlos Paz. En el reencuentro no sabés lo que fueron los abrazos y las lágrimas. Algo bien habré hecho porque este amor tan desmedido era lo que necesitaba”, contó.

Finalmente, hizo una reflexión sobre la pandemia de coronavirus. "De lo que nos sucedió tenemos que aprender los seres humanos y la humanidad. Esto no fue algo al azar. Esto fue un cachetazo para que aprendamos a valorar lo importante de la vida, lo que son las emociones, los sentimientos, el abrazo", cerró.