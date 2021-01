J Balvin reaccionó ante la osada publicación de quien le da alegría a su corazón

La modelo y presentadora de televisión Argentina, Valentina Ferrer ha ganado popularidad luego de que en el año 2014 fue coronada como Miss Argentina y representó a su país en el certamen Miss Universe 2014, actualmente es la novia del talentoso cantante colombiano J Balvin.

Gracias a su belleza y talento ha desfilado en la semana de la moda como en Funkshion Fashion Week, Mercedes Benz Fashion Week, y Miami Fashion Week, su carrera profesional se ha desarrollado tanto en Argentina como en México, Miami y Brasil. En cada una de estas pasarelas a derrochado glamour y simpatía, convirtiéndose en el foco de muchas miradas.

Debido a su talento Valentina ha sido convocada por diferentes cantantes para participar en sus videoclips este es el caso de Enrique Iglesias en “Messing around”. También participó en el video de “Sigo extrañándote” donde conoció a Balvin, desde ese momento la actual pareja comenzó a tener un acercamiento.

Hace pocas horas Valentina Ferrer compartió a través de su cuenta oficial en Instagram dos imágenes que causaron sensación en las redes sociales, pues en las fotos se puede apreciar toda su belleza reflejada con un exótico maquillaje. Sin duda la modelo posee unos ojos espectaculares y con este maquillaje logra hechizar a cualquiera.

Ferrer acompañó su publicación con el siguiente mensaje "Los ojos no mienten", pues en esta imagen la modelo Argentina deslumbró a todos con una intensa mirada, la cual causó la reacción de su novio J Balvin, quien rápidamente le dio "Me gusta" al posteo. Cabe destacar que el colombiano es muy reservado con su vida personal y más cuando se trata de su gran amor, pues mantiene su relaciona alejada de las cámaras.

Esta publicación contó con el agrado de sus millones de followers, los cuales no dudaron en darle like al material y dejar comentarios entre los cuales destacan, "Linda", "Qué bella estás", "OMG!! el rostro de bebé de esta mujer, esos ojos, no mejor dicho", "mujer perfecta".