Otro domingo sin Lanata: cómo fue la batalla por el rating

Los hermanos Weinbaum nadaron en la peligrosa confluencia de del ru00edo Negro con el ru00edo Solimu00f5es, llamada u201cel encuentro de las aguasu201d. Allu00ed los dos ru00edos, que tienen distinta coloraciu00f3n, no se mezclan por la diferencia de temperaturas entre su00ed. u2800 Culini y Eugenio fueron al encuentro del boto, tambiu00e9n conocido como delfu00edn rosado o delfu00edn del Amazonas, una especie en peligro de extinciu00f3n que puede ser peligrosa en u00e9pocas de apareamiento #lovieneltrece @mdqparatodoelmundooficial