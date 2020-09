Adrián Suar: "Estamos teniendo un problema enorme con los trabajadores

En la Mesa de Mirtha Legrand, que conduce su nieta Juana Viale, el actor y productor Adrián Suar habló sobre la actualidad de la productora Polka, que debió cerrar sus puertas por la crisis generada por la pandemia de COVID-19.

Respecto a su relación con los actores aclaró que “con ellos nunca tuve ningún problema, quiero decirlo porque se mezcla todo, uno da trabajo a todos, pero los actores también van y vienen".

" Estamos teniendo un problema enorme con los trabajadores , es un problema para ellos y para mí también, es una situación muy fuerte porque tenés gente en relación de dependencia, de hecho, me llamó gente con menos personas a cargo que están pasando por lo mismo. Como productor tengo una responsabilidad, pero esto me supera porque la actividad de una ficción cambia mucho ahora, te hace repreguntar muchas cosas", explicó.

"Yo siento que se habla mucho y se entiende poco, esto a mí me cambió el negocio", explicó, mientras que sostuvo que su relación con la Asociación Argentina de Actores “podría ser mejor porque yo también trato de acompañar a mis colegas, a Alejandra (Darín, presidenta) le tengo mucho cariño, no concuerdo con muchas cosas, pero estamos en diálogo, ojalá encontremos un camino para poder encontrar una solución".

"A veces pienso que no se termina de entender la dinámica de la industria , y espero que el Estado sí la entienda y pueda ayudar", concluyó.

A comienzos de julio, Suar escribió una carta abierta a los trabajadores de Polka donde comentó:

"Quiero que sepan que entiendo perfectamente la situación personal de cada uno, todos, sin excepción, merecen mi respeto, se los he demostrado en todos estos años que trabajamos juntos. Hoy Polka está haciendo el mayor esfuerzo para cumplir con sus compromisos. Soy un hacedor que no se va a quedar quieto. Producir es mi vocación, es algo que amo, es más fuerte que yo, los que me conocen saben bien que es así, por eso, hoy más que nunca es mi deber enfrentar esta situación tan difícil y honrar la productora que supimos construir entre todos, ustedes y yo, como familia".