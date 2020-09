Sin tapujos: Belinda habló de todo sobre su relación con Christian Nodal

La actriz y cantante española- mexicana de 28 años, Belinda, es la protagonista junto al cantante Christian Nodal de uno de los romances más importantes de este 2020. Entre rumores, sobre todo de la prensa y las redes sociales, la pareja parece estar en su mejor momento.

En una reciente entrevista durante la retransmisión de “Sin Rollo” en Despierta América, Beli habló de su relación y no esquivó ninguna pregunta. “Creo que te vas enamorando de la persona, conociéndola con sus virtudes y sus defectos, enamorándote del día a día, de la convivencia, de la plática, creo que el amor se va dando poco a poco. Te puede gustar alguien mucho, pero el amor es un trabajo de todos los días” inició la blonda.

“Estoy feliz, estoy muy contenta, disfrutando de un momento muy feliz en mi vida, como una niña de quince años, emocionada, muy alegre muy ilusionada y viviendo algo muy bonito, entonces sí, estoy feliz y disfrutando mucho” continuó Belinda.

En cuanto a lo que piensa de Christian Nodal a nivel profesional la intérprete de “Flamenkito” respondió lo siguiente: “Espero que podamos hacer más proyectos juntos. Lo admiro mucho, lo respeto, es demasiado talentoso y yo siempre lo voy a apoyar incondicionalmente”.

Ante la pregunta sobre su idea de formar una familia Belinda contestó: “Si es que llego a tener hijos, me gustaría estar al cien por ciento con ellos. Quiero tener hijos que me vean, que estén conmigo, que sienten que soy una mamá cercana, no me gustaría estar de gira y mis hijos ahí, solos. Jamás podría permitirme eso, así que sí, dejaría de trabajar un tiempo”.