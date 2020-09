Imperdible: la hija de Daddy Yankee imitó a Kim Kardashian en un video

La joven influencer puertorriqueña de 24 años, Jesaaelys Ayala González, se ha vuelto muy popular en las redes sociales. La hija del cantante Daddy Yankee comparte mucho contenido de su día a día con sus fans.

Jesaaelys compartió varias historias de Instagram en las últimas horas desatando las risas de sus miles de followers. Sin duda la caribeña tiene un gran sentido del humor.

En las cortas grabaciones se puede ver a González imitando a una de las protagonistas de Keeping Up With The Kardashians. En el cómico material se ve a la latina emulando una escena de Kim Kardashian.

La hija de Daddy Yankee cuenta cuál es el momento más triste del día. By Instagram Stories pic.twitter.com/gotfZgw7M8 — espectaculomundo2020 (@espectaculomun1) September 4, 2020

“Acaba de llegar el momento más triste del día, porque me tengo que sacar el maquillaje y no quiero” dijo Jesaaelys Ayala González y realizó un falso llanto.

Jesaaelys Ayala González imitando a Kim Kardashian pic.twitter.com/e8f0WnrBHL — espectaculomundo2020 (@espectaculomun1) September 4, 2020

“Sabes cómo me siento, no estoy en una cómoda situación, no me siento feliz” fue parte de la humorística copia de la hija de Daddy Yankee a Kim.