Nahuel Santos presentó "Mariposas y Mareo", su esperado nuevo single

Nahuel Santos lanzó en todas las tiendas digitales su single "Mariposas y Mareo". En esta una nueva etapa de su carrera, de búsqueda constante y de nuevos sonidos, después de su disco "Soñar, Soñar", el cantautor argentino aparece nuevamente en la escena con un sonido fresco y renovado, con las profundidad en sus letras que lo caracterizan desde sus comienzos.

"Este tema es el inicio de un camino, me encuentra parado de forma distinta, la cuarentena me obligó a repensar a encontrarme conmigo desde otro lado. Tenía dos opciones, quedarme encerrado en casa lamentándome por la gira que no pude hacer, o tomar envión para arrancar algo nuevo con más fuerzas. Elegí la segunda, y estoy muy contento con el resultado", expresó el artista.

"Mariposas y Mareo" fue producido junto a Mauro Maquillan en el marco de la cuarentena, y surge de la búsqueda constante y de la evolución de Nahuel Santos que, canción tras canción, va logrando un lugar propio dentro de la escena musical argentina.

El joven músico ha compartido escenario con grandes artistas nacionales e internacionales como Ricardo Montaner, Ricardo Arjona, Pablo Alborán, David Bisbal, Sin Bandera, Franco Devita, Manuel Carrasco, Sergio Dalma, Abel Pintos, Axel, entre otros. Además, compuso junto a Diego Torres "Cien Años de Soledad", video que fue protagonizado con Mica Vicciconte.

Nahuel realizó conciertos y giras promocionales en México, Cuba y España. El éxito de sus primeros sencillos alcanzaron la pantalla grande para musicalizar historias de amor de telenovelas: musicalizó las escenas de Fabián Vena y Paula Morales en "Somos Familia" y en la telenovela "Golpe Al Corazón", ambos éxitos de Telefe.

Su primer disco solista "Aquí Estoy" y los shows que acompañaron su gira le valieron la nominación a la Estrella De Mar como Mejor Espectáculo de Música. Hoy Nahuel Santos afianza su carrera con cada conquista y se prepara para presentar su nueva canción.