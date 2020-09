La fuerte confesión de Verónica Monti sobre su relación con Sergio Denis

Luego de un tiempo alejada de los medios de comunicación, Verónica Monti fue entrevistada por la revista Paparazzi. El motivo de la nota estuvo vinculada a su relación con el recientemente fallecido Sergio Denis.

En este contexto, la periodista se refirió a los motivos de su ausencia en la despedida de Sergio: "No fui a ningún lado, no tenía porque ir, ni siquiera fue su hija del sur. Esta pandemia complica velatorios y entierros, las personas que estuvieron fueron su exmujer, su hermano, su hermana, su sobrino y dos de sus hijos, me parece que estaba bien. Yo hace mucho lo había despedido, hacía mucho tiempo que él ya no estaba".

Acerca del papel que cumplió Denis en su vida, comentó: "Lo recuerdo con respeto, pero no me hizo bien, la verdad es que no tuve que pasar la página, sino arrancarla y volver a empezar".