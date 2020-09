Isabel Macedo se quebró en plena entrevista en televisión

Isabel Macedo estuvo viviendo en España junto a su esposo Juan Manuel Urtubey. Cuando logró volver a la Argentina con su familia, quedó recluida en su hogar.

Durante la sección "Terapia virtual" de "Cortá por Lozano", Verónica Lozano le mostró a la mamá de Isabelita un video con declaraciones de sus amigas y la actriz no pudo contener las lágrimas.

"Las extraño un montón, un montón. Todas siempre vivimos en lugares diferentes...". Luego, para distender el momento la actriz lanzó: "Ay, el único día que me maquillo y me manché toda. Hace 190 días que no me pinto una pestaña y se me manchó toda la cara en un minuto".

Luego siguió: "Somos amigas hace muchos años, van pasando cosas entre nosotras y son como temporadas de una serie de amigas que se aman. A veces nos vemos más, a veces menos, pero siempre nos ponemos felices por lo que le pasa a la otra. Antes era más fácil tratar de concretar un encuentro, aunque sea una vez por año. Las extraño con todo mi corazón. Nuestra amistad es un valor muy importante. Somos como una serie, siempre hay un elenco estable, de mucho amor, cuidados, y siempre tratamos de estar presentes con las cosas que estamos viviendo, a pesar de la distancia".