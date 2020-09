Novaresio le cruzó un fuerte revés a Aníbal Fernández en medio de una tensa discusión

Aníbal Fernández defendió este lunes en Animales sueltos la posición del presidente Alberto Fernández ante la polémica por los jueces desplazados por el oficialismo en el Senado.

"Si mañana Carlos Rosenkrantz dice 'el Presidente de la Nación no puede, es una torpeza que cualquier estudiante de primer año de Derecho sabe, no puede seguir emitiendo decretos para decir qué se hace en el AMBA', vos ¿lo tomás como una agresión?", le preguntó Luis Novaresio. A lo que Fernández respondió: "Es una agresión porque lo que está diciendo no tiene razón y en este caso nosotros tenemos razón. Él no puede hacer eso".

El panelista Javier Calvo no pudo evitar reírse frente a la afirmación del ex Jefe de Gabinete y Aníbal: "No te rías así, no me gusta que te burles de mi. Yo no me río de vos. No pierdas la cordura y no me la hagas perder a mí". El integrante del programa de debate político retrucó: "Yo no te falto el respeto, no me burlo de vos, pero es muy difícil".

Fernández fue por más contra Calvo: "Vos tratá de ocupar tu lugar. Cuando vos quieras compararte con otro, asegurate de que el otro haga las cosas bien o mal. En este caso, el presidente de la Corte hizo algo malo, no puede darle entrada a un per saltum porque no hay ninguna gravedad institucional". Novaresio irrumpió en el fuerte cruce con un contundente revés: "Pero, ¿desde cuándo Alberto Fernández es el tribunal último de apelación para decidir qué está bien o no jurídicamente?".