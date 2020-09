La foto de Paulo Londra que se viralizó y causó furor en sus fans

Paulo Londra y su novia, Rocío Moreno, son padres de la pequeña Isabella Naomi, de dos meses. Hace unos días, la pareja del trapero cordobés compartió una tierna postal familiar.

Aunque la imagen fue subida hace una semana, la enorme cantidad de fans del cantante se percató este lunes y así es como el posteo superó los 340.000 likes.

Londra se ha caracterizado por mantener vida privada al margen de las cámaras, pero desde el nacimiento de su beba se muestra un poco más abierto a compartir detalles de su día a día.

"El compromiso a lo largo de la vida no es lo que la mayoría de la gente piensa. No es despertar cada mañana y tomar el desayuno juntos, porque esto es comercial. No es abrazar en la cama hasta que los dos duerman, porque esto es de telenovela. No es un hogar limpio, lleno de risas y amor todos los días, porque esto es de películas. Es alguien que te roba la manta en una noche fría, que ronca y te dice duras palabras a veces. Es saber perdonar y pedir perdón muchas veces. Es volver a casa, con la misma persona todos los días porque es quien te ama y se preocupa por vos, a pesar de todo; es comer algo sencillo y tarde. Es tener un colapso emocional y que ese alguien te abrace y te diga que todo va a estar bien. Esto también es complicidad. Amar a alguien no siempre es fácil, muchas veces es difícil, pero es increíble y una de las mejores cosas que vas a probar", escribió Rocío Moreno en su posteo.