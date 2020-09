La advertencia de Claudio, el hombre que se volvió viral por su parecido con el "Chavo del 8"

Phil Claudio González se volvió viral este fin de semana en las redes por su gran parecido con el actor Roberto Gómez Bolaños, protagonista del "Chavo del ocho".

El chavo del 8 creció y se volvió metalero uD83EuDD18uD83EuDD18uD83EuDD18uD83EuDD18 pic.twitter.com/EX5bnydAPM — CLAU (@cl_fabiola) September 24, 2020

En diálogo con la periodista Agustina Binotti, del portal PrimiciasYa, González lanzó un comentario con advertencia incluida: "Hay un parecido y nada más, lo tomó con humor pero no me dejo ridiculizar. Tengo cero pulgas y al que me jode lo voy a buscar, es así. Soy de la vieja escuela en donde todo lo arreglamos mano a mano".

Y agregó: "Tengo muy buen sentido del humor pero la ridiculez no", un tanto abrumado por la cantidad de memes que circulan en la red.

El chavo metalero es lo mejor del nefasto 2020. No puedo parar de reírme. pic.twitter.com/zGN65wzEa0 — Joaquin (@jqvdb77) September 26, 2020

El propietario de bares e integrante de una banda remarcó que todo tiene un límite: "Están publicando cosas que no son, me vinculan a la muerte de un amigo León que murió electrocutado en una zapada. Dicen que la organice yo, que era el manager. Me afectan estas cosas que me acusan de cosas que no existen. Si no desmienten ya advertí que iniciaré acciones legales".

Sobre su repentino estrellato, que todavía no se sabe si será tan fugaz, Phil Claudio comentó: "No puedo entrar a las redes sociales ni publicar nada porque hay 3 o 4 mil comentarios. Ni miro lo que comentan, pero en ese sentido, que no tengo prácticamente intimidad".

Molesto por la dificultad de su abrupta fama , ramarcó: "Trabajo con el teléfono, vendo merchandansing por las redes, y no las puedo utilizar porque me llegan dos millones de mensajes y me joden".