Juana Viale reveló al aire su faceta más salvaje y sorprendió a todos

Una nueva mesaza se vivió ayer por la pantalla de eltrece con Juana Viale a la cabeza y contó con grandes invitados. La actriz recibió a Cecilia Milone, Juan Marconi, Rodrigo Vagoneta y Juanchi Baleirón.

Mientras charlaban sobre la nueva normalidad de los espectáculos, la conductora destacó la importancia del streaming para los artistas y coincidió que a pesar de que exista ese espacio, hay ciertos momentos del vivo que son "irremplazables".

"Nosotros queremos entretener y hacer bailar, la idea es pasarla bien aunque sea a través de una pantalla", comentó el cantante de Los Pericos. "Todo eso es muy lindo, pero ojalá que vuelva todo lo de antes también", interrumpió Marconi.

"El hacinamiento, el pogo, esas cosas se extrañan", señaló Bailerón. Fue en ese momento cuando Juanita reveló su faceta más salvaje. "Yo soy re 'poguera' cuando voy a ver bandas que me gustan. Me gusta estar abajo, no estar sentada arriba en las gradas diciendo: 'Este tema es un bomba'. ¡A mí me gusta estar allá abajo!", afirmó y sorprendió a todos los invitados.

"¡Cuántas uñas del pie he perdido en los pogos! ¡Muchas! Pero me encanta y se necesita", agregó la nieta de la diva.