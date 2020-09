Analizan tomar una decisión sobre la salud del Chaqueño Palavecino

View this post on Instagram

PARTE DE PRENSA OFICIAL Lunes 28 de Septiembre 14:30 hs Parte Mu00e9dico Les informamos que felizmente el Chaqueu00f1o Palavecino continuu00f3 presentando mejoru00edas significativas durante el fin de semana. Es por eso que los mu00e9dicos estu00e1n evaluando darle el alta en estos du00edas para luego seguir su proceso de recuperaciu00f3n desde la casa. Esperamos pronto tener la noticia mu00e1s esperada y poder comunicu00e1rselas!! Como en cada oportunidad que tenemos, agradecemos a todos por preocuparse por la salud del Chaqueu00f1o y por todos los mensajes, oraciones y buenas energu00edas que le hacen llegar.