Sin tapujos, Ernestina Pais reconoció envidiar a Jimena Barón

Ernestina Pais vuelve al teatro el próximo 11 de octubre con El show de la menopausia pero en esta oportunidad, como no puede ser de otra manera, vía streaming. Por este motivo, brindó una entrevista con el programa radial Agarrate Catalina y aprovechó para hablar de todo.

"Estoy sola porque, primero, me agarró la cuarentena sola. Te digo, envidio la cuarentena de Jimena Barón. ¿Entendés que se pone de novia en cuarentena? Yo no me animo ni a verme con nadie. ¡Por Dios! Dame esa cuarentena", reveló entre risas al aire.

Además, la conductora habló sobre el difícil momento que atraviesa con su negocio gastronómico, no solo por la pandemia sino por la muerte de su socia. "Perdí a una socia del restaurante. Fue un ACV, producto de la angustia por la presión de tener que llevar adelante el lugar. Son 32 empleados en un lugar histórico de Buenos Aires. Me tocó ocuparme de un montón de cosas que antes no eran mi cotidiano", señaló.

Pais también dijo que en estos momentos toda su atención también está puesta en la crianza de su hijo de 16 años que, como millones de otros chicos en el país, asiste al colegio de manera virtual. "Mi hijo está con clases por Zoom y eso, en plena adolescencia, es muy complejo. No sé si a otras madres les pasa. Encima me escribe la maestra... Y estoy a cargo de mi madre. Yo siento que lo que tengo ahora a nivel corazón, es mi familia", indicó.

Finalmente también habló sobre su experiencia como panelista en Intratables. "Creo que claramente soy una voz discordante, no me pueden encasillar en ningún lugar. Les pego a propios y ajenos. En esa cosa de disertar un poco es donde está el debate", cerró.