El duro momento que atraviesa Guillermo Andino: "Es un baldazo de agua fría"

Guillermo Andino confesó que Sofía, su hija mayo, le planteó la posibilidad de irse a vivir a otro país. Si bien contó que aun la decisión no está tomada, ella manifestó tener muchas ganas de probar suerte en otro lado, y eso lo llena de angustia.

Fue en su programa, Informados de todo, donde habló del tema: "Hay mucha preocupación generalizada de mucha gente que está pensando o averiguando cómo irse, sobre todo los pibes… La verdad que me preocupa bastante", comenzó Andino. Luego, destacó: "Hay familias enteras buscando irse, yo no sé si me iría, sobre todo por mis hijos, pero tengo tres y es muy duro no poder verlos crecer jugando o andando en bicicleta en la calle".

Noticias Relacionadas Figura del Cantando 2020 dio positivo de coronavirus y será reemplazada

Rápidamente, Andino se vio identificado y se expreso sobre lo que vive en su casa: "Yo tengo una hija, que está por cumplir 20 años, los chicos están desilusionados. Escuchan hablar a los políticos de una cosa y a los seis meses están haciendo otra cosa. El archivo te mata y los pibes no son giles: ‘¿Este no venía con otro discurso?’ Todo eso lo ven".

"Es un país que se ha vuelto para muchos inviable. Yo no me quiero ir, yo la quiero pelear acá pero la verdad se me pone la piel de gallina cuando viene mi hija y me dice: ‘Papá, ¿Australia cómo es? ¿España cómo es?’ Y ahí me pregunto: ‘¿Qué está pensado?’ Es el baldazo de agua fría", remarcó el periodista.