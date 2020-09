El angustiante momento que transita Marixa Balli: "Voy a perder miles de dólares"

A partir del parate económico provocado por la pandemia, Marixa Balli tuvo que cerrar las puertas de su local de calzado e indumentaria. Ahora, la ex vedette quiso volver a abrir su negocio y se encontró con un panorama desolador. La rotura de un caño en un departamento lindero terminó inundando su local, arruinando más de cuatrocientos pares de zapatos que tenía guardados en el depósito.

Hoy Marixa se encuentra impedida de volver a abrir su local, por el que paga ciento cincuenta mil pesos de alquiler. Si a esto le sumamos la pérdidas del stock de calzado, el valor de la deuda que acumula es gigante.

"A mi todo lo que me pasa nunca es normal. siempre la tengo que remar. Estoy, te juro, podrida", empezó diciendo Balli en Confrontados mientras mostraban las imágenes de las condiciones en las que había quedado su negocio.

"Cuando llegué estaba nadando: era todo agua, agua y agua...Y el calzado estaba aniquilado", aseguró. Sin embargo, confesó que lo que más bronca le dio fue que nadie de la galería la llamara para avisarle lo que estaba ocurriendo.

"Vos no podías entrar a una galería mientras estaba la cuarentena porque no estaba abierta. Así que tenías que pedirle permiso al dueño: ‘Mirá, quiero ir retirar mercadería...'. Era todo un protocolo. Pero ellos, ¿cómo no ponen a una persona que vaya todos los días o cada dos días a ver que ningún local sufra un problema o que no hayan entrado chorros?", se preguntó Balli.

El problema es que Marixa no encuentra a quién reclamarle por los daños. "Acá no se quiere hacer cargo nadie. Y, aparte, ustedes saben que se paga mucho dinero. Porque no es sólo lo que sale el alquiler que es carísimo, sino que uno paga una llave en dólares y son miles y miles y miles de dólares...", explicó.