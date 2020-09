Débora Plager: la figura clave que destapó el aspecto más nefasto de Ameri

Tras su escandalosa participación en la sesión de este jueves de la Cámara de Diputados, Juan Ameri se comunicó con el programa Intratables, y notoriamente alterado, protagonizó un fuerte cruce con el panel del ciclo de debate político, particularmente con Débora Plager, quien se lució con certeros dardos hacia el ex funcionario.

"Usted estaba cumpliendo su rol de diputado y a la vez estaba teniendo una situación íntima con su pareja. ¿No le parece deshonroso lo que hizo para decir 'me voy del cargo que ocupo'? Es mucho dinero lo que cobran los diputados provinciales. ¡Va a tener que trabajar, diputado!", enfatizó la periodista.

Y siguió: "Usted tiene que renunciar y tiene que ir a trabajar porque me parece que no conoce lo que es el trabajo. No sé cuales son sus antecedentes laborales, pero si así se toma las responsabilidades tendría que buscar otra cosa para ganarse el sustento. A mí no me conmueve que se victimice y que se ponga a llorar en cámara".

Pero el momento más destacado de Plager llegó cuando le consultó a Ameri sobre lo que pensaba acerca de la Ley de Defensa de los Activos de Fondo de garantía de Sustentabilidad, que se estaba tratando en la sesión en el momento del incidente, el diputado se limitó a responder "que estaba a favor de esa ley". Pero cuando la periodista fue a fondo y le preguntó cuánto dinero se va a registrar en ese fondo, la voz de Ameri no se escuchó más y se cortó la comunicación.

Automáticamente, los integrantes del programa señalaron la falta absoluta de conocimiento del exdiputado sobre el tema de vital importancia que se estaba abordando en ese momento, dejando al descubierto su falta de idoneidad para ocupar un cargo, que según enfatizaron reiteradamente en el ciclo conducido por Fabián Doman, el hombre había conquistado no por mérito propio sino por el cuestionado sistema de "voto sábana".