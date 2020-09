Sin nada a la imaginación: la foto de la ex de Luis Miguel que voló la red

La actriz y cantante mexicana de 45 años, Aracely Arámbula, confesó en las redes sociales la razón por la cual no protagonizó la telenovela Teresa. La ex esposa de Luis Miguel estuvo en el foro y hasta realizó pruebas.

"Estuve en el foro, hicimos las pruebas y todo con mi Santamarina hermoso y en ese momento me entraba mucho remordimiento de volver a dejar a mis hijos otros meses" confesó Aracely.

"Entonces yo dije: 'se me hace que no es el momento de que haga esta novela' porque acababa de terminar hacía un mes Corazón salvaje y decidí con todo el dolor de mi alma, porque sabía que era ya una gran novela, decir que no porque quiero estar con mis hijos y así fue" indicó Arámbula.

"No me arrepiento porque fue una buena causa el hecho de quedarme yo con ellos (sus hijos) y las cosas suceden por algo" finalizó la ex mujer de Luis Miguel.

En las últimas horas, Aracely Arámbula compartió una osada fotografía a través de sus historias de Instagram que se llevó todos los suspiros de los fans. En la misma se puede ver a la blonda de espalda y sin ninguna prenda.