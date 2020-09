Aunque tiene novio, aseguran que Juana Viale estaría saliendo con un conocido cantante

Este jueves, Débora D´Amato reveló en "Intrusos" que Juana Viale y Coti Sorokin están en un romance que no han decidido blanquear. Recordemos que la actriz y conductora, hasta donde se sabe, está de novia con Agustín Goldenhorn, aunque no habla mucho de su relación. Mientras que el cantante se separó de la ex y madre de sus cuatro hijos.

"Él está separado, quizá su ex esposa se sorprenda por la noticia pero no hay nada que ocultar", expresó D'Amato.

La panelista del ciclo que conduce Rial afirmó: "Él está perdidamente enamorado", y también especuló sobre una posible ruptura entre Viale y Goldenhorn que la artista haya decidido no dar a conocer.

Cuando comenzó la cuarentena, Sorokin cantó desde estuvo su casa vía Skype en el programa que conduce Viale reemplazando a su abuela, Mirtha Legrand.