No se quedó callada: Juana Viale le pasó factura a Jorge Lanata

Una nueva emisión de La Noche de Mirtha se vivió ayer por la pantalla de eltrece. Juana Viale, nuevamente a la cabeza del programa, recibió a la mesaza a un único invitado: Jorge Lanata. Los temas de charla fueron muy variados y en el momento que estaban hablando sobre la meritocracia, la actriz aprovechó para pasarle una inesperada factura al periodista.

El conductor de Periodismo para todos, se refirió a las políticas implementadas por el Gobierno relacionadas con la intervención del Estado en la economía y manifestó que a los dirigentes que hoy están en el poder "les molesta el mérito".

"Hay que laburar para llegar a un lugar, no que te regalen nada", reflexionó Juanita en relación al tema. Y acto seguido llevó la charla hacia su situación personal. "Bueno, yo estoy acá, no es que me lo regalaron. Estoy haciendo todo por mi abuela", afirmó.

"Aparte vos hace mil años que estás laburando. No te tenés que disculpar", le señaló el periodista. "Aclaro porque acá tenés que aclarar. Yo a veces siento que tengo que aclarar porque siempre están los malintencionados", enfatizó Viale.

"Mirá, hay gente con la que vos trabajás en tu programa de radio que dice que yo le quiero afanar el programa a mi abuela", expresó.

"¿Quién dijo eso?", indagó Lanata. "La Calabró", respondió sin titubear la nieta de la diva de los almuerzos. "No, vos dijiste que querías hacer el programa... Yo pasé la grabación", le retrucó el conductor.

"No, en Verdad Consecuencia me preguntaron si yo me quedaría con el programa de mi abuela y yo dije: 'Siempre que sea por mi abuela, sí. Si ella no quiere seguir, sí'. ¿Eso es querer apropiarse de algo?", indicó la actriz.