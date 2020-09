Flor Vigna sorprendió a todos al hablar de la intimidad con su ex

"Es como un amor de hermanos, nos hacemos muy bien. Pido perdón si alguna vez tengo otro novio, pero es un amor como infinito que en este momento no se da de otra forma", había manifestado Flor Vigna, meses atrás, en la última emisión de Ph, Podemos hablar que estuvo.

Anoche, la bailarina estuvo nuevamente invitada al ciclo conducido por Andy Kusnetzoff y tuvo un mano a mano con el periodista de espectáculos Marcelo Polino. Al aire habló sobre los rumores de reconciliación con su ex novio, Nicolás Occhiato.

"Con Nico sí nos estamos viendo ahora, obviamente también hemos tenido encuentros de nuestros cuerpos", respondió ante las preguntas del ex jurado del Bailando por un sueño.

“En un momento quisimos decir 'si no somos novios, no somos nada' y nos extrañamos mucho pero realmente somos los mejores amigos el uno del otro. Pasó algo familiar en casa de uno, nos lo contamos y...ahora nos vemos de vez en cuando pero no estamos en una relación. Eso lo dirá el tiempo”, agregó.

“¿Son amigos con derechos?”, consultó el periodista. A lo que ella le respondió: “Tratamos de dejar fluir. A mí no me sale tener una mente tan liberal pero sí es cierto que estoy soltera y soy muy alegre cada vez que salgo con él. Pero realmente por ahí nos juntamos y no termina en la cama”.

"Lo amo muchísimo y lo conozco como pareja. Me encantaría que si otra persona es mi pareja me encantaría poder tenerlo de amigo porque es una persona muy importante para mí. Cada vez que nos intentamos separar, nos cuesta porque es muy sana la relación. Hay cosas con las que realmente solo él me puede ayudar y yo a él”, cerró la host digital de MasterChef Celebrity.